Глава комитета Совфеда предложил регистрировать юрлицо по домашнему адресу руководителя

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил регистрировать местонахождение юрлица по домашнему адресу его руководителя без каких-либо дополнительных согласований с собственниками жилья. Соответствующая инициатива сенатора содержится в письме, которое он направит главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Сенатор поясняет, что сейчас инспекторы налоговой службы отказывают юрлицам в такой регистрации, мотивируя это тем, что для размещения каких-либо организаций в жилом помещении нужно перевести его в статус нежилого. На фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений многие субъекты предпринимательской деятельности отказались от аренды помещений и перешли на удаленку. Но они вынуждены платить арендную плату за офис, чтобы у них сохранялся юридический адрес, пишет господин Кутепов.

«Предпринимательским сообществом предлагается регистрация места нахождения юридического лица по адресу регистрации руководителя (учредителя) организации без согласования с собственниками жилья, если деятельность, которую ведет (предполагает вести) организация, не предполагает наличие офиса и ведение приемов, встреч»,— говорится в письме.

Андрей Кутепов уточняет, что юрлица чаще всего исключают из единого государственного реестра (ЕГРЮЛ) в двух случаях: если адрес регистрации был адресом регистрации учредителя компании или если указанное местонахождение юрлица не совпадало с фактическим. Глава комитета Совфеда просит ФНС сделать исключение для первого случая. Касаться это будет организаций, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ до 1 сентября 2017 года, производят операции по счету и сдают отчетность.

Кроме того, господин Кутепов предложил разрешить регистрацию «виртуального юридического адреса» через электронную цифровую подпись. Он считает, что это тоже поможет снизить арендные издержки предприятий. Сенатор также предложил при регистрации местонахождения юрлица в ЕГРЮЛ указывать его фактический адрес или адрес для корреспонденции.

«Данные изменения положительным образом отразятся на развитии предпринимательства и взаимоотношениях бизнеса с государственными службами. Предприниматели смогут сократить финансовые и временные издержки, затрачиваемые на бюрократические процедуры по получению или восстановлению юридического адреса»,— отмечается в письме.