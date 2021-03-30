МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва в Зеленодольске

Сотрудники МЧС закончили спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что в данный момент спасатели продолжают разбор завалов. Число погибших и пострадавших остается прежним. Под завалами больше никого не нашли.

Напомним, трагедия произошла накануне поздно вечером. В результате взрыва газа в жилом доме Зеленодольска обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. В результате ЧП один человек погиб и еще шесть пострадали. Позже в городе объявили режим ЧС.

"Ъ-Казань"