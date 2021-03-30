Башар Асад и его жена вылечились от коронавируса

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма выздоровели после перенесенного коронавируса, сообщила канцелярия сирийского президента в Telegram. О болезни супругов стало известно 8 марта.

По данным пресс-службы президента Сирии, по окончании карантина у господина Асада и его жены прошли симптомы заражения COVID-19. Они также сдали отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. С сегодняшнего дня, 30 марта, оба возвращаются к работе в обычном режиме.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в Сирии число заболевших коронавирусом превысило 18 тыс. человек. Жертвами COVID-19 стало более 1,2 тыс. человек, вылечилось около 12,5 тыс. человек.