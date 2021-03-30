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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Назначен новый министр спорта Самарской области

Министром спорта Самарской области стал Сергей Кобылянский. На этот пост его назначил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Сергей Кобылянский является уроженцем региона и воспитанником куйбышевского хоккейного клуба «Маяк». Он кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой и мастер спорта по военному многоборью.

Также Сергей Кобылянский является выпускником Военного института физической культуры в Санкт-Петербурге. Ранее он работал педагогом, затем руководил кафедрой физподготовки в военном вузе. После этого Сергей Кобылянский занимал пост главного инспектора Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ Минобороны России.

Предшественник Сергея Кобылянского на посту министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин покинул должность в ноябре минувшего года. Его работа в минспорта региона сопровождалась чередой скандалов.

Георгий Портнов


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