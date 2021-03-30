Volkswagen Caravelle: автомобиль для большой семьи и путешествий

Вместе с официальным дилером Volkswagen в Красноярске «Медведь-Запад» был подготовлен пятиминутный сюжет, в котором тестирует Caravelle и делится своими впечатлениями известная красноярская общественница, писатель, исполнительный директор фонда им. В. П. Астафьева, мама четверых детей Дарья Мосунова вместе со своей семьей.

Немного о Volkswagen Caravelle.

Это, пожалуй, один из лучших автомобилей для больших семей и для любителей автопутешествий. Для выездов на природу за город, летом на озера или семьей в полном составе в путешествие по России. Вместительный и вместе с тем удобный, мощный, в то же время легковой автомобиль, относящийся к категории В, способный с комфортом принять до девяти человек. Электромеханическое рулевое управление делает его более маневренным и точным. Механизм обладает двумя важными преимуществами: система активируется только по мере необходимости, позволяя снизить расход топлива. Кроме того, она позволяет использовать в автомобиле множество новых вспомогательных систем, в числе которых парковочный автопилот Park Assist. Когда система активирована, автомобиль может самостоятельно заезжать на парковочное место и выезжать с него. В обоих случаях водителю остается лишь нажимать педаль газа или тормоза, контролируя пространство вокруг автомобиля.

Volkswagen Caravelle прекрасно справится с буксировкой прицепа с грузоподъемностью до 2 500 кг. Система Trailer Assist, опционально установленная в автомобилях, значительно облегчает процесс маневрирования. Водитель просто задает направление, в котором должен двигаться прицеп задним ходом, с помощью поворотного регулятора положения наружных зеркал заднего вида, выполняющего функции джойстика, а Caravelle уже контролирует работу рулевого управления и дисплея на приборной панели.

В стандартное оснащение Caravelle входит еще одна новинка – ассистент Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует автомобиль при сильных порывах бокового ветра. Еще одним новшеством стала функция «старт-стоп» в сочетании с адаптивным круиз-контролем в качестве дополнительной опции (доступно для версий с коробкой передач DSG). В дорожных заторах или в городском потоке Caravelle автоматически трогается с места, как только находящееся впереди транспортное средство возобновляет движение.

Что касается экстерьера. Крупная решетка радиатора образует единый стилистический компонент с новым бампером. Передняя часть подчеркивает ширину кузова и наделяет Caravelle исключительной харизмой. Также на выбор предлагается шесть вариантов колесных дисков, шесть моноцветов и семь двухцветных вариантов окраски кузова.

Универсальность Caravelle 6.1 – одна из причин, по которым модель обрела многочисленных поклонников и на протяжении десятилетий удерживает лидерство в своем классе.

Если вы тоже хотите опробовать Volkswagen Caravelle в деле, тогда записывайтесь на тест-драйв по ссылке или по телефону +7 391 222 1 777.