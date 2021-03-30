«Яндекс» сообщил о смене финансового директора

Грег Абовский покинет пост операционного и финансового директора «Яндекса» 30 апреля. Исполнять обязанности финансового директора будет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук, обязанности операционного директора распределят между управляющим директором Тиграном Худавердяном и гендиректором «Яндекса» в России Еленой Буниной.

«Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский принял решение продолжать карьеру в другой компании за рубежом и с 30 апреля покидает команду»,— говорится на сайте компании. В сообщении указано, что изменения в менеджменте не отразятся на стратегии компании, а также на представленных ранее целях и прогнозах на 2021 год.