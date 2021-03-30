«Зеленский демонстративно наказан»

Намеченная на 29 марта видеоконференция глав Франции, России и Германии не состоялась. Стороны не смогли объяснить причину срыва мероприятия. Единственное, что обратило на себя внимание, — отсутствие в числе приглашенных Владимира Зеленского. Хотя изначально считалось, что Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель намерены обсуждать Донбасс в рамках «нормандского формата». Однако Дмитрий Песков позже объяснил, что в повестке было много разных тем, именно поэтому не пригласили Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает подобную встречу шансом улучшить отношения России и Европы.

Это не потепление и не надежда на улучшение, просто вакуум, который возник в последнее время, должен смениться неким другим состоянием, и вот налицо попытка как-то разблокировать контакты с западными партнерами. После известной истории под условным названием «дело берлинского пациента» и последующих событий, какие-либо совместные мероприятия России и Европы сведены к минимуму. Однако Российская Федерация слишком большая страна, чтобы ее просто так игнорировать. Нас, как ни странно, по-прежнему многое связывает, в том числе и взаимные обязательства. Среди таковых конфликт в Донбассе, который имеет тенденцию к очередному обострению.

Но не только он один — на проблему нужно смотреть шире. Проще говоря, разговор между Москвой и западными лидерами давно назрел. Нужно решить, как жить дальше, то есть поговорить, что называется, по душам, на чистоту.

И вот стали поступать сообщения, что Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон собираются организовать телеконференцию как бы в «нормандском формате», но без Владимира Зеленского.

Последнее обстоятельство может показаться унизительным, однако, Украина — не единственная тема переговоров. Так, по крайней мере, в Кремле объясняют. Можно рискнуть и прямо сказать, что на первом месте вопрос, как жить дальше. Без этого остальные темы выглядят второстепенными.

Поэтому вполне понятно, почему первая попытка организовать конференцию провалилась, — строить намного сложнее, чем ломать. Позиции, в том числе и по Донбассу, серьезно разошлись, и как их сблизить, честно говоря, не совсем ясно. Кремль явно недоволен походом Владимира Зеленского против главного союзника Москвы Виктора Медведчука, равно как и потенциальным вмешательством Америки. Возможно, от партнеров требуют повлиять на Киев. Скорее всего, именно поэтому российская сторона не хочет видеть президента Украины за общим столом переговоров. Он демонстративно наказан.

Тем не менее очень хочется, чтобы такая встреча все-таки состоялась. С Зеленским или без него. По Донбассу, климату или любому другому поводу. Да и визит Путина на климатический саммит очень нужен, что там скрывать.

Причина проста: Россия не готова к изоляции. Более того, даже трудно себе представить, что такое возможно в принципе. Но попытки такие сейчас мы видим.

Чем все это закончится, не совсем понятно, и от этого становится еще более не по себе.

При желании ведь возможно все, любой сценарий.

Однако шансы восстановить диалог с Западом невелики — не по одному вопросу сейчас нет консенсуса. И даже нашу вакцину они, несмотря на тяжелое положение, закупать отказываются, так что будем надеяться на украинский вопрос. Это может показаться странным — Украина была причиной ссор и конфликтов, а теперь это едва ли не единственная точка соприкосновения. Но ничего не поделаешь, такие нынче времена.

Здесь также нет никаких решений, однако, есть сложившаяся практика снижать накал страстей. Можно согласовать некую дату нового саммита «четверки», договориться хотя бы о недопустимости военного решения. А там попутно выяснить отношения. Может, что и получится.