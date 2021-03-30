Петербург оказался в лидерах по количеству преступлений, совершенных иностранцами

Санкт-Петербург занял третье место среди российских регионов по количеству преступлений, совершенных иностранными гражданами с начала 2021 года. Выше – только Москва и Московская область.

Такие данные приводятся на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Большинство преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, приходится на Москву (1,3 тыс.), Московскую область (1,1 тыс.) и Санкт-Петербург (653). Общее количество такого рода преступлений выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в России количество совершенных иностранцами преступлений выросло на 1,9% по сравнению с первыми месяцами 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Санкт-Петербург, Тульская область и Адыгея лидируют в России по общему росту преступности с начала года.