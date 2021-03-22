Петербург лидирует среди регионов по росту преступности

Петербург, Тульская область и Адыгея лидирует в России по росту преступности с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД о состоянии преступности в стране.

В Петербурге рост числа зарегистрированных преступлений за январь - февраль 2021 года составил 28,6%, в Алыгее —17,6%, в Тульской области —20,6%. В первую десятку регионов вошли Тува, Севастополь, Северная Осетия - Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край.

Снижение уровня преступности отмечается в Мордовии, Смоленской области и ЕАО. Всего с начала года в стране было совершено 309,4 тыс. преступлений.