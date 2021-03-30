В Зеленодольске после взрыва газа в жилом доме ввели режим ЧС Решение было принято в связи с нарушением жизнеобеспечение населения

На территории Зеленодольска после взрыва газа в жилом доме введен режим ЧС. Такое решение было принято в связи с тем, что нарушено жизнеобеспечение населения, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Напомним, взрыв газа произошел в 9-этажном кирпичном доме в Зеленодольске накануне, сообщение об этом поступило в 22:44. Обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. В результате ЧП один человек погиб и еще шесть пострадали. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Отмечается, что все жители дома покинули свои квартиры. 15 человек размещены в санатории «Волга», остальные — у родственников. Газоснабжение и электроснабжение от дома отключено. Сегодня планируется провести обследование дома на пригодность.

"Ъ-Казань"