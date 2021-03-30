Пятеро пострадавших при взрыве в Зеленодольске остаются в больнице

Пять человек, которые пострадали во время взрыва в жилом доме Зеленодольске, остаются в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Напомним, сам инцидент произошел накануне. В результате взрыва газа в жилом доме обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. Один человек погиб на месте, еще пять человек пострадали. Их увезли в реанимацию. Всего в доме проживали 96 человек.

В пресс-службе отметили, что одна из пострадавших (женщина 1951 года рождения) находится в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные (две женщины 1994 и 1995 годов рождения и двое мужчин 1992 и 1994 годов рождения) — в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

"Ъ-Казань"