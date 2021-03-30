Допвыборы в госсовет Удмуртии выиграл Андрей Денисов от «Единой России»

Андрей Денисов, выдвинутый от «Единой России» одержал победу на дополнительных выборах депутатов госсовета Удмуртии. Он получил 49,02% голосов избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК республики.

Отметим, что явка в Рабочем одномандатном округе №8 составила 6,96%. По словам председателя ЦИК Вениамина Соломенникова, фактов нарушения общественного порядка на избирательных участках зафиксировано не было, выборы прошли в штатном режиме.

Отметим, что мандат депутата в госсовете Удмуртии стал вакантным после смерти Зои Степновой в сентябре 2020 года. На допвыборах на него претендовали пять кандидатов.