Представитель «Единой России» выигрывает допвыборы в госсовет Удмуртии

На дополнительных выборах в госсовет Удмуртии по Рабочему одномандатному округу №8 в Ижевске, состоявшихся накануне, побеждает кандидат от «Единой России» Андрей Денисов, заместитель гендиректора ООО «КОМОС ГРУПП» по правовым вопросам. По предварительным данным, опубликованным на сайте ЦИК Удмуртии, он получил 1350 голосов из 2704, или 49,93%.

За представителя КПРФ Александра Перевощикова проголосовали 835 человек, или 30,88%. Кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Андрей Максимов получил 208 голосов (7,69%), Сергей Громов из «Справедливой России» – 195 (7,21%), Алексей Кузнецов из ЛДПР – 116 (4,29%).

Явка на 18:00 по данным ЦИК Удмуртии составила 5,68%.

Отметим, что для контроля за ходом голосования накануне в Ижевске прибыл член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Кроме того, за выборами наблюдали представители движения «Голос» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов).