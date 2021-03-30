Президент наградил губернатора Алтайского края орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. «За большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в документе.

Ранее орденом Дружбы наградили губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Награду вручили за «достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу».

В мае 2018 году Владимир Путин назначил на пост губернатора региона Виктора Томенко после того, как глава Виктор Карлин ушел в отставку. В сентябре того же года господин Томенко победил на выборах, заручившись поддержкой более 53% голосов избирателей.

До приезда в Алтайский край он был председателем правления Заполярного филиала «Норильского никеля». Позже занял пост и. о. первого вице-губернатора Красноярского края, председателя правительства.

Орден Дружбы — государственная награда РФ, учреждена в марте 1994 года. Знак изготавливают из серебра с эмалью и позолотой.

Юлия Сасевич