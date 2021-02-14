Президент наградил губернатора Новосибирской области Орденом Дружбы

Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова «за достигнутые трудовые успехи многолетнюю добросовестную работу» наградили Орденом Дружбы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

Орден Дружбы — государственная награда РФ, учреждена в марте 1994 года. Знак изготавливают из серебра с эмалью и позолотой.

Андрея Травникова назначили исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области осенью 2017 года. В сентябре 2018 года он победил на досрочных выборах губернатора, получив 64,5% голосов избирателей. До этого был мэром Вологды.

Артем Шпек