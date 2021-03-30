Кинологи не нашли людей под завалами после взрыва газа в 9-этажке Зеленодольска

Спасатели в ходе поисковых работ на месте разрушенных от взрыва газа квартир в 9-этажке в Зеленодольске не обнаружили новых пострадавших или погибших.

«Зону обрушения обследовали кинологические расчеты. По предварительным данным, под завалами больше никого нет»,— заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану Андрей Родыгин.

По его словам, ранее «силами пожарных и спасателей из-под завалов на 7-м этаже была спасена женщина». Также было обнаружено тело мужчины. В результате, по словам господина Родигина, в результате происшествия один человек погиб и шестеро пострадали (как писал «Ъ-Казань», ранее минздрав сообщал о пятерых госпитализированных, в том числе – одной женщине в тяжелом состоянии, один человек от госпитализации отказался).

Господин Родыгин добавил, что поисково-спасательные и восстановительные работы продолжаются. Все жильцы дома эвакуированы. Большинство из них размещены у родственников, 18 человек – в пункте временного размещения, организованном на базе местного санатория.

Всего в доме проживали 96 человек.

Как писал «Ъ-Казань», взрыв газа в 9-этажном кирпичном доме на Ленина, 39а в Зеленодольске произошел в понедельник вечером (сообщение в МЧС поступило в 22:44). Обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"