Прокуратура взяла на контроль расследование взрыва газа в 9-этажке Зеленодольска

Прокуратура Татарстана «взяла на контроль расследование уголовного дела» о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), возбужденного Следственным управлением СКР по Татарстану после взрыва газа в 9-этажном кирпичном доме на Ленина, 39а в Зеленодольске в понедельник вечером (сообщение в МЧС поступило в 22:44). Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Как писал «Ъ-Казань» со ссылкой на минздрав Татарстана, в результате происшествия один мужчина погиб на месте и пять человек пострадали и были госпитализированы, в том числе одна женщина в тяжелом состоянии помещена в реанимацию. Среди детей травмированных нет. Всего в доме проживали 96 человек.

Ранее сообщалось, что в доме обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже.

В прокуратуре Татарстана отметили, что на место выезжали зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов.

«Надзорное ведомство проконтролирует вопросы ликвидации последствий ЧП и оперативного обеспечения эвакуированных граждан временным жильем»,— добавили в прокуратуре.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"