Суд повторно оправдал чиновников Роспотребнадзора по делу о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд оправдал бывшего начальника карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио главы ведомства Людмилу Котович, обвиняемых в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году. Напомним, в 2019 году Верховный суд Карелии отменил оправдательные приговоры.

«Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению... Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления»,— передает ТАСС слова судьи Марины Носовой. Прокурор заявил, что прокуратура будет обжаловать решение суда.

Напомним, в июне 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции постановил отменить оправдательный приговор инструкторам оздоровительного лагеря на Сямозере Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Суд также отказал бывшему руководителю лагеря Елене Решетовой, приговоренной к 9,5 годам колонии общего режима, в удовлетворении кассационной жалобы.

Трагедия на Сямозере в Карелии случилась после того, как 47 детей с сопровождающими отправились из оздоровительного лагеря в поход на лодках по озеру. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. Дело рассматривается повторно.

Смогли ли детские лагери в России обеспечить безопасность после трагедии — в материале журнала «Огонек» «Отложенное лето».