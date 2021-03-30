Мишустин переназначил Белозерова главой РЖД до марта 2026 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин переназначил генерального директора РЖД Олега Белозерова. Распоряжение о переназначении господина Белозерова опубликован на сайте правительства (.pdf). Срок полномочий, согласно документу, составит пять лет.

Олег Белозеров возглавил РЖД в 2015 году в статусе президента компании, до этого ее возглавлял Владимир Якунин. В 2017 году в связи с переименованием поста господин Белозеров стал гендиректором—председателем правления РЖД.

До назначения в РЖД господин Белозеров занимал пост первого замглавы Минтранса РФ. С 2004 года по 2009 год он был заместителем руководителя Росавтодора, с 2009 по 2015 год — замглавы Минтранса.