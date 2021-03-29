Байден продлил санкции за предполагаемые кибератаки, в том числе против России

Президент США Джо Байден принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный для защиты от возможных кибератак. Изначально режим ЧС был введен 1 апреля 2015 года. В 2016 году в его рамках были введены санкции против нескольких россиян за причастность к «кибератакам против американской избирательной системы».

Сегодня, 29 марта, господин Байден поручил сохранить действие режима ЧС после 1 апреля 2021 года. «Эта значительная злонамеренная кибердеятельность продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США»,— говорится в документе.

В конце 2016 года США ввели санкции в отношении России за приписанные ей кибератаки против американской избирательной системы. Под санкции попали шесть человек и пять ведомств, включая ФСБ, главное управление российского Генштаба (бывшее ГРУ).

В этом году США ввели персональные антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального. Под ограничения попали высокопоставленные должностные лица России, научные организации и компании.

Подробнее о новых санкциях читайте в публикации “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».