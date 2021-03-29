Сбербанк планирует закрыть сделку по покупке Goods.ru во втором квартале 2021 года

Сбербанк, группа «М.Видео—Эльдорадо» и основатель Goods.ru Александр Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению банком 85% доли в компании Goods.ru. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.

«Создание и развитие электронной коммерции — одно из главных направлений развития экосистемы Сбера. Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой сейчас уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только увеличиваться»,— говорится в сообщении Сбербанка.

Впервые о переговорах Сбербанка и «М.Видео» по приобретению Goods.ru стало известно в ноябре 2020 года. Соглашение о намерениях было подписано в конце февраля 2021 года. По условиям сделки доля Сбербанка в капитале Goods.ru составит 85%. 10% сохранит за собой группа «М.Видео—Эльдорадо», 5% останется у Александра Тынкована. Вся площадка Goods.ru оценена в 10 млрд руб., Сбербанк вложит в ее развитие около 30 млрд руб.

О сделке — в материале “Ъ” «Сбербанк закупится на Goods.ru».