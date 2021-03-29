Турция ужесточила ограничения для борьбы с COVID-19

В большинстве провинций Турции вновь вводится комендантский час, объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, ужесточение ограничений связано с резким ростом смертности от COVID-19.

«58 провинций, в которых проживает 80% населения нашей страны, вновь стали зонами повышенного риска. В них вновь вводится комендантский час на субботу и воскресенье. Существующий комендантский час с 21:00 до 5:00 в будние сохраняется по всей стране»,— сказал по итогам заседания правительства президент (цитата по «РИА Новости»).

Среди попавших в зону повышенного риска оказались также Стамбул, Анталья и Измир. С марта все провинции Турции были распределены по четырем категориям в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

По последним данным, в Турции зарегистрировано более 3,2 млн случаев заражения и более 31 тыс. смертей. За последние сутки в стране зафиксировано более 29 тыс. новых заразившихся и 153 летальных исхода. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в стране в январе. К концу марта в стране привились более 8,1 млн человек (9,8% населения).

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».