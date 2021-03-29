«Вымпелком» повысит стоимость некоторых тарифов на домашний интернет и ТВ

«Вымпелком» (бренд «Билайн») с 12 апреля повысит цены на ряд архивных тарифов на домашний интернет и ТВ, следует из сообщения на сайте компании. Одновременно с этим оператор увеличит скорость интернета или количество телеканалов в подписке у абонентов этих тарифов.

В пресс-службе «Вымпелкома» не уточнили, насколько изменятся цены. «Корректировки и коснутся лишь небольшой части клиентов архивных тарифов домашнего интернета и ТВ»,— подчеркнули в компании. В зависимости от региона и тарифного плана оператор предложит своим абонентам повышение скорости доступа к интернету от 50 до 100 Мбит/с. Это коснется тарифов, где скорость менее 100 Мбит/с. Абонентам, которые уже пользуются интернетом на скорости 100 Мбит/с, добавят в тариф подписку «Семейная», подписку на More.tv, а также увеличат число ТВ-каналов.

Анастасия Гаврилюк