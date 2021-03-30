Трое белгородских газовщиков получили реальные сроки из-за взрыва в жилом доме

Яковлевский районный суд Белгородской области 29 марта вынес решение по делу о взрыве газа зимой 2019 года, в результате которого погибли два человека и разрушился многоквартирный дом. Начальник, мастер и слесарь газовой службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель Александр Бухалин, Александр Губарев и Артем Шевцов соответственно признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, а также причинении крупного ущерба (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Суд установил, что 3 декабря 2019 года сотрудники газовой службы подключили сеть газопотребления здания торгового центра к действующему газопроводу среднего давления с нарушением установленных нормативов. Это привело к взрыву в жилом доме на улице Шаландина в поселке Яковлево. В результате был разрушен четырехэтажный одноподъездный 12-квартирный дом, двое его жителей погибли, еще пять получили повреждения разной степени тяжести, было уничтожено имущество на общую сумму свыше 24 млн руб.

С учетом мнения гособвинителя суд назначил наказание в виде лишения свободы: начальнику газовой службы – на срок пять лет, мастеру – четыре года, слесарю – три года с отбыванием в колонии-поселении. Каждый из них на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с организацией и выполнением газоопасных работ. Кроме того, судом со страховой компании взыскана компенсация морального вреда и материального ущерба потерпевшим на общую сумму 3,9 млн руб. В остальной части исковые требования переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Подробнее о расследовании взрыва газа в Строителе, читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий