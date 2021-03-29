Россельхознадзор получил возможность следить за транзитом санкционной продукции

Россельхознадзор получил доступ к системе отслеживания транзитных перевозок санкционных товаров. Речь идет об информационной системе оператора пломбирования ООО «Центр развития цифровых платформ». Теперь ведомство будет анализировать транзит санкционной продукции животного и растительного происхождения.

Транзит санкционных грузов через Россию разрешен при использовании электронных навигационных пломб. Наличие пломбы дает возможность оперативно реагировать на смену маршрута или попытку несанкционированного доступа в грузовой отсек.

Россельхознадзору будут доступны сведения о типе груза согласно номенклатуре, пункте въезда в Россию и выезда из нее. Система также позволяет отслеживать точное местоположение транспортного средства.

Транзит санкционных товаров на автомобильном и железнодорожном транспорте через Россию открылся с 15 июля 2020 года. Возобновить перевозки смогли благодаря запуску государственной системы отслеживания грузоперевозок на основе ГЛОНАСС и использованию электронных навигационных пломб.

Напомним, Евросоюз ввел антироссийские санкции летом 2014 года после присоединения к РФ Крыма. В ответ на это Россия ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции.