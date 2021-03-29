МВД намерено собрать данные об иностранцах в России в единую базу

МВД планирует создать структуру, куда войдут данные об иностранных гражданах. В структуру будет включена единая информационная платформа, в ней появится возможность хранить цифровой профиль иностранца. О каких именно данных идет речь, не уточняется.

«Предусмотрен комплекс мероприятий по созданию информационной структуры»,— говорится в ответе МВД на запрос «РИА Новости». Разработка проекта ведется совместно с Минцифры.

Предполагается, что цифровой профиль среди прочего позволит иностранцам получать госуслуги в электронном виде, заключать и подтверждать трудовые отношения с работодателем. Также они смогут получать рассылку о предстоящем окончании срока пребывания в России.

В середине 2020 года стало известно, что МВД разработало новый план развития миграционной политики. В том числе он предполагает создание единой базы данных прибывающих в страну для работы или учебы. Как пояснили тогда в МВД, ведомство по поручению правительства разработало план развития миграционной политики, который в том числе предполагает внедрение ИТ-технологий в его работу.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Мигрантов ждет информатизация».