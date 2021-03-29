В пензенский совет по инновациям предложено включить людей с ограниченными возможностями

В предложенный врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко советы по инновациям и инвестициям и по развитию гражданского общества следует включить людей с ограниченными возможностями. С таким предложением выступил пензенский политик Роман Амстиславский, комментируя планы нового главы региона изменить форму взаимодействия власти с бизнес-сообществом.

Как писал "Ъ", в минувшую субботу, выступая в законодательном собрании региона в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области, господин Мельниченко отметил, что планирует сформировать при правительстве два совета — по инновациям и инвестициям и по развитию гражданского общества. Первый будет «осуществлять экспертизу всех инвестиционных проектов на территории области», а второй наделят «достаточно широкими» полномочиями по распределению грантов. Позже председатели советов войдут в состав правительства.

Господин Амстиславский отметил, что «привлечение в советы известных представителей пензенского бизнеса, создание экспертных групп... может позволить внести весомый вклад в конструктивность принятия тех или иных решений, опираясь на накопленный практический багаж знаний в части профессиональной деятельности».

По его словам, есть смысл принять решение о включении людей с ограниченными возможностями в состав совещательных органов, так как «такие люди ежедневно сталкивающиеся с проблемами, которые, увы, не всегда понятны другим гражданам».

«Багаж знаний и навыков есть, в том числе, и у людей, с ограниченными возможностями здоровья. Я считаю, что инвалидное кресло — это не приговор. Организм человека устроен таким образом, что он все время поддерживает баланс. Если мы утрачиваем один из органов чувств, то остальные органы со временем усиливаются, компенсируя способность получения информации об окружающей среде. Так и с людьми с ограниченными возможностями. К примеру, утратив возможность передвижения на двух ногах, мы получаем больше свободного времени, которое уходит на самопознание, приспособление и развитие, то есть физические возможности компенсируются умственной деятельностью»,— отметил политик.