Маркировка защитит от фальсификата

В правительстве Ростовской области прошло совещание, посвященное внедрению информационной системы маркировки продукции «Честный знак» на рынке молочной продукции. Главными вопросами, которые обсудили участники мероприятия, стали перспективы бюджетного субсидирования расходов производителей на регистрацию, а также влияние системы на снижение доли контрафактной продукции и повышение прозрачности рынка.



С 20 января нынешнего года производители, импортеры и продавцы молочных продуктов могут добровольно регистрировать товары в системе «Честный знак». С 1 июня для сыров и мороженого такая маркировка станет обязательной, с 1 сентября эти требования будут распространяться на все молочные продукты со сроком хранения более 40 дней, с 1 декабря они охватят также более скоропортящуюся продукцию.

«Цель внедрения системы — убрать с рынка контрафакт, не затронув при этом интересы ни производителей, ни потребителей, - заявил в ходе совещания в донском правительстве сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин. - Потребитель при этом выиграет благодаря повышению качества продукции, которое будет обеспечено благодаря контролю маршрута каждой упаковки продукции от производителя до прилавка, а также очистке рынка от контрафакта. Добросовестные производители избавятся от нечистоплотных конкурентов. Кроме того, у них появится возможность видеть, наценку продавцов и объемы товаров на складах и прилавках. Это повысит прозрачность рынка в целом».

Среди ключевых вопросов, которые возникают у производителей в связи с внедрением ГИС МТ «Честный знак», - сравнительно высокие затраты на ее внедрение, а также необходимость впоследствии нести расходы на функционирование системы в форме платы ее оператору — Центру развития перспективных технологий. С каждого QR-кода, которым будет маркирована молочная продукция, производителям предстоит выплачивать ЦРПТ 50 коп. плюс НДС.

В рамках эксперимента по использованию ГИС «Честный знак» для маркировки молочной продукции три предприятия Ростовской области — производитель мороженого «Проксима», Ростовский завод плавленых сыров, и молочный завод «Орловский» уже частично установили необходимое оборудование.

Заместитель генерального директора «Проксимы» Александр Лабунец сообщил, что затраты предприятия на внедрение системы на семи производственных линиях составили 21,5 млн руб.

Руководитель центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института министерства финансов России Инна Рыкова заявила, что в случае реализации пессимистического сценария, вклад маркировки в рост цены на конечную продукцию в период с 2021 по 2027 годы будет ниже потребительской инфляции и составит от 0,44% для сухого молока до 0,83% для питьевого молока и сливок. В случае сыра он составит 0,51%, для мороженого — 1,02%.

Генеральный директор Ростовского завода плавленых сыров Юрий Каракашян обратился к представителям Совета Федерации с просьбой рассмотреть вожможность запуска беспроцентных субсидий для закупку и установку оборудования для маркировки молочных продуктов. Пожелания относительно субсидий высказали также представители типографий Ростовской области, которые уже начали оснащать свои производственные мощности необходимыми для печати дата-кодов «Честного знака» на упаковках машинами.

«За счет регионального бюджета мы компенсируем предприятиям молочной отрасли до 35% понесенных затрат, в том числе, на приобретение специального оборудования, - сообщил министр Ростовской области Константин Рачаловский. - В 2020 году на эти цели было выделено и доведено до получателей 112 млн руб. В нынешнем году пока определена сумма в размере 35 млн руб., которые будут направлены, в том числе, на компенсацию затрат, понесенных в связи с требованием использовать маркировку».

Константин Рачаловский уточнил, что ежегодно в Ростовской области производится 1,1 млн тонн молока. Объем его переработки в 2020 году оказался на 9% выше, чем в 2019-м и достиг 246 тыс. тонн, добавил министр. Производством сыров занимаются 17 донских предприятий, мороженого — 10 компаний.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая отметила, что после внедрения в конце 2019 года системы электронной сертификации и мониторинга подлежащих ветеринарному надзору грузов «Меркурий» Россельхознадзору удалось устранить с рынка около 3 тыс. производителей контрафактной молочной продукции. При этом легальных переработчиков молока в России — 4,7 тыс., подчеркнула госпожа Маницкая.

Прошлый год был сложным, с рынка, например, полностью ушли покупатели из сегмента HoReCa, школы, детские сады, санатории и т. д., - добавила она. - Однако по его итогам суммарная прибыль в отрасли выросла, и произошло это во многом благодаря снижению количества контрафакта».

По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, внедрение ГИС «Честный знак» потребует особого внимания в сегменте личных подсобных хозяйств и торговли на рынках, на которые приходится около 9% розничного товарооборота региона.

«Однако алгоритмы взаимодействия с хозяйствующими субъектами у нас отработаны, - добавила госпожа Теларова. - Мы готовы стимулировать производителей к тому, чтобы активнее внедрять систему маркировки молочной продукции».

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров Минпромторга России Олег Тухватуллин сообщил, что в настоящее время министерство готовит изменения в нормативную базу, которые позволят распространить на оборудование для маркировки действующие программы субсидирования федерального Фонда развития промышленности, а также освободить импортеров такого оборудования от уплаты НДС при его ввозе в Россию.

Андрей Яцкин высоко оценил готовность донской молочной отрасли к началу работы в системе «Честный знак». На данный момент в ней уже зарегистрировались более 270 производителей, импортёров и торговых предприятий Ростовской области. По их числу регион занял второе место в ЮФО.

Ростовская область могла быть хорошим пилотом в реализации проекта по маркировке молочной продукции, - подытожил господин Яцкин. – Мы проводим встречи с руководителями предприятий, чтобы рассмотреть и обсудить все технические вопросы, которые требуют решения».