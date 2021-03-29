29 марта, понедельник
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Лучшие снайперы регулярного чемпионата

от
И Г
1. Остон Мэттьюз («Торонто») 31 22
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») 35 21
3. Микко Рантанен («Колумбус») 33 19
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») 35 19
5. Александр Овечкин («Вашингтон») 30 18
6. Макс Пачиоретти («Вегас») 30 18
7. Алекс Дебринкэт («Чикаго») 32 18
8. Тайлер Тоффоли («Монреаль») 30 18
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