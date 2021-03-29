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29 марта, понедельник
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18:31
Суэцкий канал открыт для движения
20:21
WSJ: ВОЗ считает маловероятной версию о лабораторной утечке COVID-19
19:21
«Яндекс» стал получать больше запросов о выдаче данных россиян
19:06
В России может стать обязательной регистрация домашних животных
18:10
Навальный снова подал в суд на Пескова
19:57
Итоговое сочинение в российских школах перенесено на 15 апреля
19:44
Boeing получила крупнейший заказ на 737 MAX после приостановки его эксплуатации в 2019 году
19:37
Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях за пределами своего региона
19:01
СКР занялся расследователем преступлений НКВД
18:57
Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка
18:50
Рынок игровых компьютеров рекордно вырос в 2020 году
18:37
ИГ взяло ответственность за убийство 55 человек в Мозамбике
18:36
Следствие проверяет версию о дедовщине в отношении солдата, убившего троих сослуживцев в Воронеже
18:17
Xiaomi представила флагманский камерофон Mi 11 Ultra
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Лучшие снайперы регулярного чемпионата
"Коммерсантъ"
от
29.03.2021, 19:40
И
Г
1. Остон Мэттьюз («Торонто»)
31
22
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
35
21
3. Микко Рантанен («Колумбус»)
33
19
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)
35
19
5. Александр Овечкин («Вашингтон»)
30
18
6. Макс Пачиоретти («Вегас»)
30
18
7. Алекс Дебринкэт («Чикаго»)
32
18
8. Тайлер Тоффоли («Монреаль»)
30
18
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