СК: туристическая группа в Хибинах отклонилась от согласованного маршрута

Туристическая группа из петербургских подростков, попавшая под лавину в Хибинах, отклонилась от согласованного маршрута. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Мурманской области.

В пресс-службе уточнили, что для похода был разработан маршрут, который предполагал передвижение строго по равнинной местности без подъема в предгорье и горный массив. По этой причине дети не были обеспечены средствами противолавинной безопасности. При этом 22 марта группа оказалась в раойне западного отрога горы Маннепахк, а руководитель не обеспечил необходимую безопасность его участникам и «пренебрег тем, что на склоне имеются массивные снежные образования, угрожающие срывом».

Напомним, что туристическая группа насчитывала 16 человек, из них 13 — несовершеннолетних. Двигаясь по необорудованному маршруту, участники похода попали под лавину. В результате ЧП погибла девочка 12 лет. По данным СК, смерть девочки наступила за 8-10 часов до прибытия врачей.