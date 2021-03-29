В Ярославле в план ремонта дорог по нацпроекту включили еще две улицы Всего в 2021 году в городе отремонтируют 19 улиц за 1 млрд рублей

В Ярославле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году будут дополнительно построены два участка дороги, сообщил на своей странице в социальной сети facebook мэр города Владимир Волков. В рамках нацпроекта будут построены участки дорог на улице Чернопрудная во Фрунзенском районе и на улице Строителей в Дзержинском районе.

«Скорректировали наши планы ремонта дорог по национальному проекту на текущий год. Изначально в городе был запланирован ремонт 18 дорожных объектов. Специалисты подведомственных учреждений мэрии внесли изменения, добавив в план крайне необходимые городу объекты. Это строительство новых участков двух улиц — Чернопрудной во Фрунзенском районе и Строителей в Дзержинском»,— пояснил господин Волков, уточнив, что работы на улице Строителей в Дзержинском районе будут вестись в течение двух лет. Мэр также сообщил, что при корректировке плана по ремонту дорог реконструкцию Мышкинского проезда перенесли с 2021 года на 2022 год.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в Ярославской области в 2021 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено около 5,65 млрд руб. В рамках проекта будет отремонтировано 238 км муниципальных и региональных дорог.

По данным мэрии Ярославля, в городе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дорожный ремонт в 2021 году будет выделено 1 млрд руб., из которых 950 млн руб. будет направлено на ремонт, реконструкцию и строительство дорог, еще 50 млн руб. на ликвидацию мест концентрации ДТП.

Подробнее о ремонте дорог в Ярославской области в 2021 году в материале "Ъ-Ярославль" — «Ненормативные километры».

Дарья Сабаева