Мэрия Краснодара показала бесплатные туалеты в городе

На сайте администрации кубанской столицы стала работать интерактивная карта о местах расположения муниципальных туалетов. На ней можно увидеть места размещения бесплатных туалетов в парках и скверах Краснодара.

«Весной в Краснодаре открылись 10 бесплатных муниципальных туалетов. Все они находятся в оперативном управлении МКУ “Управление коммунального хозяйства и благоустройства”», - рассказали в городской администрации.

Фото: администрация Краснодара

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, посещение общественных туалетов в парках и скверах Краснодара будет бесплатным. Об этом в начале марта рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый на еженедельном аппаратном совещании в мэрии. Всего в городе, по его словам, установлено 11 туалетных модулей. Они расположены в скверах «Молодежный», «Майский», «Пограничников», «Вешняковский», «Фестивальный», «Дружбы Народов», «Мариинский», «Казачьей славы», «Субботний» и имени 80-летия образования Краснодарского края, а также на территории, прилегающей к Ботаническому саду.

Дмитрий Михеенко