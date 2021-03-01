Общественные туалеты в парках и скверах Краснодара будут бесплатными

Посещение общественных туалетов в парках и скверах Краснодара будет бесплатным. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый на еженедельном аппаратном совещании в мэрии.

Всего в городе в настоящее время установлено 11 туалетных модулей. Они расположены в скверах «Молодежный», «Майский», «Пограничников», «Вешняковский», «Фестивальный», «Дружбы Народов», «Мариинский», «Казачьей славы», «Субботний» и имени 80-летия образования Краснодарского края, а также на территории, прилегающей к Ботаническому саду.

«Надо посмотреть и по другим территориям с массовым пребыванием граждан — надо расширять сеть таких муниципальных помещений. Мы в состоянии на сегодняшний день предоставлять эту услугу бесплатно, не такая это большая затратная часть», - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Подрядчика, который будет обслуживать уже имеющиеся модули, определят 2 марта. Он будет работать с 15 марта по 31 декабря, обслуживание будет проводиться ежедневно с 8:00 до 22:00. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 9,9 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в январе 2020 года власти Краснодара вели переговоры с компанией Sanifair Gmbh об установке в краевом центре платных общественных туалетов европейского уровня - с санузлами, комнатами матери и ребенка, душевыми кабинами и даже кафе. Посещение точки Sanifair должно было стоить 70 руб., 50 из которых планировалось возвращать через кешбэк.

Виктория Колганова