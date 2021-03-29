Экс-глава поселения в Адыгее признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

Майкопский районный суд приговорил бывшего главу Кировского сельского поселения Майкопского района Адыгеи к трем годам условного срока. Ему также назначено два года испытательного срока. Приговор суда в законную силу не вступил

Как сообщили в республиканском СУ СКР экс-глава местного самоуправления признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Установлено что он, используя свои служебные полномочия 31 января 2019 года утвердил табель учета рабочего времени, согласно которому водителю муниципального образования выплачена заработная плата в размере более 8 тыс. руб., за якобы выполненную работу. Фактически, как было выяснено следствием, работник своих трудовых обязанностей не исполнял и на рабочем месте не появлялся.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в отношении бывшего главы Гиагинского района Республики Адыгея возбужден дополнительный эпизод преступной деятельности по факту превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Дмитрий Михеенко