Экс-главе Гиагинского района Адыгеи добавили еще одно уголовное дело

В отношении бывшего главы Гиагинского района Республики Адыгея возбужден дополнительный эпизод преступной деятельности по факту превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

Как сообщает СУ СКР по региону, согласно поступившим из республиканского УФСБ материалам, с 6 августа по 20 сентября 2019 года глава района, желая угодить знакомому предпринимателю, дал указание подчиненному подписать фиктивные договоры и акты выполненных работ по благоустройству территории станицы Гиагинской. В данных актах содержались недостоверные сведения о завышенных объемах и стоимости выполненных работ. При этом, по версии следствия, чиновник достоверно знал, что работы по валке деревьев выполнены совершенно другим лицом.

Следствие полагает, что незаконные действия бывшего чиновника повлекли существенное нарушение прав и законных интересов министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея. Ущерб оценен на сумму более 682 тыс. руб.

Уголовное дело соединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по аналогичной статье.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в октябре минувшего года против главы Гиагинского района Александра Бутусова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В ходе следствия было установлено, что он дал подчиненным незаконное указание захоронить отходы на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Дмитрий Михеенко