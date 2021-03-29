29 марта, понедельник
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Пользователи сообщили о сбое в работе Альфа-банка

В работе Альфа-банка произошел сбой, следует из данных сервиса DownDetector. В банке сообщили, что работают над устранением неполадки.

В настоящее время, согласно данным DownDetector, 47% пользователей жалуются на невозможность перевести деньги. Не могут совершить платеж со счета 38% пользователей. 13% сообщают о сбое всех сервисов. Больше всего сбой затронул Москву и Санкт-Петербург.

«Из-за технических работ ряд сервисов Альфа-банка у некоторых клиентов может работать нестабильно. Очень скоро все починим»,— сообщили «РИА Новости» в кредитной организации.

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