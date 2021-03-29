«Синара» начала строительство водоотводного канала в Деревне Универсиады

На площадке Деревни Универсиады-2023 в районе Новокольцовский в Екатеринбурге началась прокладка труб для строительства водоотводного канала, сообщила пресс-служба группы «Синара». Генеральным подрядчиком строительства объектов Универсиады-2023 является «Синара-Девелопмент».

«Для строительства водоотводного канала используются спиральновитые профилированные полиэтиленовые трубы трех диаметров (1,6 м, 2 м и 2,2 м) общей протяженностью около 1 км. Трубы прошли экспертизу в независимой специализированной лаборатории. Во время испытаний изделия подтвердили свое качество и требуемый высокий уровень кольцевой жесткости»,— говорится в сообщении.

Водоотводный канал будет принимать дренажную воду со всей территории Деревни Универсиады. Также запланировано строительство пяти локальных очистных сооружений, где будет осуществляться предварительная очистка воды.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, водоотводной канал начнет полноценно функционировать осенью 2022 года.

Напомним, сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, на которой разместят сети водоснабжения для проведения Универсиады. Линейный объект будет находиться в Октябрьском районе города. Площадь застройки составит 4,9 га, ориентировочная протяженность сети — 1,2 тыс. м.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. По прогнозам областных властей, в Универсиаде примут участие 797,5 тыс. человек, из которых 750 тыс. зрителей, 13 тыс. сотрудников ведомств, 10,3 тыс. представителей делегаций, более 3 тыс. представителей СМИ, 550 членов FISU и VIP-гостей. Сейчас идет строительство объектов Универсиады.

Алексей Буров