В Екатеринбурге началось строительство сетей водоснабжения к Универсиаде-2023

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, на которой разместят сети водоснабжения для проведения Всемирной летней Универсиады в 2023 году, говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале мэрии.

Линейный объект будет находиться в Октябрьском районе города, говорится в сообщении. Площадь застройки составит 4,9 га, ориентировочная протяженность сети — 1,2 тыс. м.

Напомним, XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта. За 13 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. По прогнозам областных властей, в Универсиаде примут участие 797,5 тыс. человек, из которых 750 тыс. зрителей, 13 тыс. сотрудников ведомств, 10,3 тыс. представителей делегаций, более 3 тыс. представителей СМИ, 550 членов FISU и VIP-гостей.

Михаил Мананников