ИГ взяло ответственность за убийство 55 человек в Мозамбике

В результате нападения боевиков на город Пальма на севере Мозамбика погибли как минимум 55 человек, в том числе военные и иностранцы, сообщил Reuters. Ответственность за смерть нескольких десятков человек взяло на себя «Исламское государство» (ИГ; запрещено в РФ).

Как сообщила террористическая организация, целью нападения было взять под контроль Пальму. Недалеко от захваченного города находятся обширные газовые месторождения. После захвата города боевиками компания Total начала эвакуацию своих сотрудников из зоны конфликта, сообщила DW.

Как уточнила «РИА Новости» представитель Ассоциации защиты прав женщин Джулия Вачаве, среди убитых семь иностранцев. Она добавила, что после того, как город был захвачен террористами, около 180 человек бежали к границе с Танзанией.

Пальма расположена в провинции Кабо-Дельгадо. С 2017 года в регионе обосновались боевики, связанные с ИГ.

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