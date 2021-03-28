Total остановила работы в Мозамбике из-за атаки исламистов

Французская энергетическая группа Total объявила о приостановке строительства комплекса по переработке и сжижению природного газа на севере Мозамбика, сообщает AFP в Twitter. Ранее исламистские боевики захватили контроль над мозамбикским городом Пальма.

Компания приостановила повторную мобилизацию проекта. До этого работы приостанавливали в январе из соображений безопасности. Total сообщила, что жертв среди сотрудников в результате нападения исламистов на город нет, но решено «сократить численность персонала до абсолютного минимума».

Боевики напали на город Пальма 24 марта. В правительстве заявили, что солдаты начали наступление, чтобы отбить у боевиков город. Мозамбик расположен в Юго-Восточной Африке.