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Total остановила работы в Мозамбике из-за атаки исламистов

Французская энергетическая группа Total объявила о приостановке строительства комплекса по переработке и сжижению природного газа на севере Мозамбика, сообщает AFP в Twitter. Ранее исламистские боевики захватили контроль над мозамбикским городом Пальма.

Компания приостановила повторную мобилизацию проекта. До этого работы приостанавливали в январе из соображений безопасности. Total сообщила, что жертв среди сотрудников в результате нападения исламистов на город нет, но решено «сократить численность персонала до абсолютного минимума».

Боевики напали на город Пальма 24 марта. В правительстве заявили, что солдаты начали наступление, чтобы отбить у боевиков город. Мозамбик расположен в Юго-Восточной Африке.

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