Собственников баров на улице Рубинштейна хотят привлекать к уголовной ответственности

В Петербурге собственников баров-нарушителей на улице Рубинштейна планируют привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, меры административной ответственности не пугают владельцев этих заведений. Предполагается создать «дорожную карту» для решения вопроса и привлекать полицию.

По данным телеканала «78», в настоящее время на улице Рубинштейна насчитывается 28 заведений, незаконно работающих в жилых помещениях или без лицензии.