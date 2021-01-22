В Петербурге закрыли незаконные магазины, бар, сауну, склад и офис

Специалисты комитета по контролю за имуществом Петербурга по итогам очередного рейда по выявлению незаконно использующихся объектов нежилого фонда освободили еще шесть помещений, находящихся в собственности города.

В частности, как сообщили в ККИ, на проспекте Ударников незаконно располагалась сауна. Договор аренды с предпринимателями был расторгнут ранее по решению Арбитражного суда, однако объект продолжали использовать в коммерческих целях.

Также был закрыт самовольно размещенный бар в цокольном этаже дома, являющегося объектом культурного наследия «Дом С.И. Крундышева» на улице Рубинштейна. В помещении еще одного здания-памятника «Дом А.Рожнова» на Гражданкой улице выявили незаконные офис и склад. В отсутствие правовых оснований на улице Декабристов работал магазин одежды и обуви, а на улице Маяковского — комиссионный магазин. Кроме этого, под жилые цели несанкционированно использовалось еще одно помещение на 3-й Советской улице.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в декабре прошлого года в Петербурге было освобождено еще около полусотни незаконно занятых территорий и участков, использовавшихся под размещение торговых точек.