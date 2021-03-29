Золотодобытчик «Высочайший» перенес IPO

Первичное размещение (IPO) на Мосбирже акций одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний — «Высочайший» (GV Gold) перенесено. Новую дату IPO компания не назвала.

«Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными»,— цитирует пресс-служба компании слова генерального директора Владислава Баршинова.

«Высочайший» входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. Провести IPO компания планировала еще в 2018 году, но перенесла его на два года в ожидании «благоприятного момента». Вновь о планах провести IPO компания сообщила в марте 2021 года.