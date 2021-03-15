«Высочайший» запланировал IPO на Мосбирже

Одна из крупнейших российских золотодобывающих компаний — «Высочайший» (GV Gold) — намерена провести первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. По данным источника «РИА Новости», в ходе IPO компания намерена привлечь $500 млн при оценке компании от $1,5 млрд до $1,8 млрд, передает «Прайм».

«GV Gold (ПАО "Высочайший") совместно с дочерними предприятиями ("GV Gold", "Высочайший" или "Компания"), одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся золотодобывающих компаний России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (IPO или "Предложение") обыкновенных акций ("Акции") с листингом на Московской бирже,— говорится на сайте "Высочайшего".— С самого первого дня мы видели будущее GV Gold именно в качестве публичной компании».

Изначально компания планировала провести IPO в 2018 году, однако перенесла его в ожидании «благоприятного момента». «Высочайший» входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии.