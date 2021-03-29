Умерла главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко

Главный редактор детского журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко умерла в возрасте 74 лет. Как уточнило издание, причиной смерти стала тяжелая болезнь.

«Более З0 лет, с 1985 года по настоящее время, Татьяна Филипповна Андросенко руководила журналом ''Мурзилка'' — символом детства, легендой отечественной журналистики, занесенным в Книгу рекордов Гиннесса как самый долго издающийся детский журнал в мире»,— говорится в сообщении на сайте «Мурзилки».

Татьяна Андросенко является заслуженным работником культуры РФ, почетным работником общего образования РФ, членом Союза писателей России, членом Союза журналистов Москвы, членом Совета по детской и юношеской литературе Международного сообщества писательских союзов и кавалером ордена Почета.

Ежемесячный журнал для детей «Мурзилка» издается с 1924 года. В Книгу рекордов Гиннесса вошел в 2011 году. Он был признан изданием для детей с самым длительным сроком существования. На 2019 год его тираж составлял 50 тыс. экземпляров.