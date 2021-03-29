На Ставрополье суд признал журналистку виновной в организации митинга в поддержку Навального

Ставропольский краевой суд признал журналистку издания «Открытая газета» Ольгу Васильеву виновной в по ст. 20.20.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Об этом госпожа Васильева сообщила “Ъ”.

Уточняется, что речь идет о несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. «Краевая коллегия в лице одного этого судьи Теймураза Темрезова подтвердила мою виновность в организации митинга и призывах к нему, при том что митинга на самом деле не было»,— рассказала изданию госпожа Васильева. По ее словам, 31 января место, где должна была проходить акция, было перегорожено. Кроме того, в сквере напротив здания городской администрации находились в основном сотрудники полиции.

В Ставрополе в тот день были задержаны 40 человек, «находившихся в „опасной“ близости к месту», где анонсировалось проведение акции. Среди задержанных оказалась и Ольга Васильева, которую по дороге домой задержали люди в штатском. «Наличие у госпожи Васильевой редакционного задания не помешало суду признать законным ее задержание и дать ей сутки административного ареста»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева