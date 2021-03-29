Сотрудников кубанского управления Роспотребнадзора подозревают в системном получении взяток

Следственное управление СКР по Краснодарскому возбудило новое уголовное дело в отношении сотрудника краевого управления Роспотребнадзора, сообщает СУ СКР. Начальник отдела надзора за состоянием среды обитания подозревается в получении взяток (ч.2 ст.290 УК РФ), по версии следствия, в феврале 2021 года государственный служащий получил взятки от трех представителей юридических лиц.

Противоправная деятельность сотрудника Роспотребнадзора была выявлена оперативниками УФСБ и полиции, по их данным, госслужащий обещал за взятку максимально быстро подготовить заключения о соответствии деятельности организаций санитарно-эпидемиологическим правилам. По ходатайству следствия в отношении начальника отдела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, 25 марта в здании управления Роспотребнадзора и дома у сотрудников прошли обыски. По данным СУ СКР, женщина-руководитель одного из отделов получила в служебном кабинете взятку в сумме 150 тыс. руб. за отказ ведомства от принятия мер после проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Анна Перова, Краснодар