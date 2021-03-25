В краснодарском управлении Роспотребнадзора идут обыски

В здании управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Краснодарскому краю проходят оперативные мероприятия, сообщил “Ъ-Юг” собеседник в правоохранительных органах на условиях анонимности.

В следственном управлении СКР, УФСБ по краю и полиции информацию не комментируют, телефон приемной руководителя регионального управления Роспотребнадзора Марии Потемкиной не ответил, мобильный телефон пресс-секретаря ведомства Ирины Воронковой выключен.

Анна Перова, Краснодар