Список «Единой России» от Ярославской и Костромской областей возглавит Валентина Терешкова

Действующий депутат Госдумы, космонавт Валентина Терешкова возглавит партийный список «Единой России» от двух областей - Ярославской и Костромской, на осенних выборах депутатов Государственной думы, сообщает “Ъ” со ссылкой на источник в «Единой России».

По данным издания, на предстоящих выборах Ярославская и Костромская области объединят в одну территориальную группу. Планируется, что вторым номером в партийном списке единороссов будет действующий депутат Госдумы от Костромской области Алексей Ситников.

По данным “Ъ”, Валентина Терешкова и Алексей Ситников в ближайшее время подадут документы на участие в партийном праймериз, во время которого будут отобраны кандидаты в депутаты Государственной думы.

Валентина Терешкова с 2008 года по 2011 год была депутатом Ярославской областной думы от партии «Единая Россия». С 2011 года она является депутатом Госдумы от этой партии.

Антон Антонов