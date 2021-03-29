Терешкова возглавит партсписок «Единой России» в Ярославской и Костромской областях

Как стало известно “Ъ”, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова на осенних выборах в Госдуму возглавит партсписок «Единой России» в Ярославской и Костромской областях (они будут объединены в одну территориальную группу). Вторым номером в списке должен будет пойти депутат Госдумы Алексей Ситников, представляющий в седьмом созыве Костромской одномандатный округ, сообщил “Ъ” источник в «Единой России».

В ближайшее время госпожа Терешкова и господин Ситников должны подать документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Партия власти сформирует пул своих кандидатов по итогам предварительного голосования, которое пройдет 24–30 мая в онлайн-режиме. Представитель Валентины Терешковой Кира Крайнова сообщила “Ъ”, что у нее нет информации, когда депутат заявится на праймериз.

На предыдущих думских выборах Ярославская область входила в одну территориальную группу с Ивановской, Костромской и Тверской областями. Список от этой группы возглавлял лидер фракции «Единой России» в Думе шестого созыва Владимир Васильев, а Валентина Терешкова занимала в нем второе место.

Уроженка Ярославской области Валентина Терешкова является депутатом Госдумы с 2011 года. 10 марта 2020 года во время обсуждения в нижней палате изменений в Конституцию она предложила поправку об обнулении президентских сроков действующего главы государства Владимира Путина и Дмитрия Медведева, занимавшего этот пост в 2008–2012 годах. Инициатива госпожи Терешковой была поддержана президентом Путиным и включена в закон о поправках, одобренный на общероссийском голосовании летом 2020 года.

Александр Тихонов, Ярославль